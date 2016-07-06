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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 13:28 BJT

全球金市：金价升至28个月高位，受避险情绪再起提振

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周二持仓增加3.02%至982.72吨，为2013年6月以来最高。

这突显出黄金需求旺盛。

现货金 一度触及2014年3月以来高位1,371.40美元，0456GMT时涨1%至每盎司1,369美元。

美国期金 涨0.9%报每盎司1,371.10美元，未平仓合约超过640,000口，为2010年以来最多。

“黄金的普遍看涨人气，加上后公投时期的不确定性，继续支撑黄金和整体贵金属表现，”MKS Group的交易员James Gardiner说。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王洋/艾茂林; 审校 郑茵/张涛)

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