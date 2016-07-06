更新版 1-新债招标：中国一年和10年国债结果2.3325%和2.8114%，共获42.2亿追加

(新增追加发行结果) 路透上海7月6日 - 中国财政部周三公告称，今日上午招标续发行的一年期固息国债， 获得22.6亿元人民币的追加发行，最终实际发行量为282.6亿元；同时续招标发行的10年期 国债亦获得19.6亿元追加，最终实际发行349.60亿元。 业内人士稍早透露，本次招标的一年期固息国债，加权中标收益率为2.3325%，接近2.3 4%的预测均值；同时招标的10年期续发固息国债加权中标收益率2.8114%，低于市场预测均 值2.84%。 他们并透露，该两期债边际中标收益率分别为2.3486%和2.8266%，对应投标倍数3.14倍 和3.84倍。 银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新 收益率为2.3464%和2.8514%。 以下为包括今日招标在内，一年期国债今年以来的发行情况： 招标日 发行规模(亿元) 中标利率 边际利率 预测值 投标倍数 ------------------------------------------------------------ 7月6日 282.6 2.3325% 2.3486% 2.34% 3.14 6月1日 310 2.3405% 2.3915% 2.27% 2.10 5月4日 282.7 2.30% 2.36% 2.29% 2.07 4月6日 260 2.1026% 2.1867% 2.06% 1.84 3月2日 200 2.1518% 2.2127% 2.19% 1.79 2月17日 200 2.22% 2.28% 2.28% 2.33 1月6日 200 2.32% 2.36% 2.35% 2.15 以下为包括今日招标在内，10年期国债近期发行情况： 招标日 发行规模(亿元) 中标利率 边际利率 预测值 投标倍数 ------------------------------------------------------------ 7月6日 349.6 2.8114% 2.8266% 2.84% 3.84 6月1日 382.6 2.9951% 3.0232% 2.96% 3.02 5月4日 359 2.90% 2.94% 2.89% 3.07 4月6日 331.5 2.8632% 2.9037% 2.84% 2.27 3月2日 200 2.8196% 2.8585% 2.85% 2.65 1月27日 200 2.85% 2.88% 2.85% 3.32 1月6日 200 2.8607% 2.8888% 2.89% 3.68 今日招标两期债中，一年期品种为财政部今年第11期国债 的第二次续 发，10年为第10期 的第二次续发。 本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期 国债相同，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。10年期国债发行手续费为承销面值的 0.1%。 上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追 加投标，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至7月7日进行分销，7月11日起 与之前发行的同期国债合并上市交易。(完) (发稿 边竞/侯向明；审校 张喜良)