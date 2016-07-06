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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 13:31 BJT

更新版 1-新债招标：中国一年和10年国债结果2.3325%和2.8114%，共获42.2亿追加

(新增追加发行结果)
    路透上海7月6日 - 中国财政部周三公告称，今日上午招标续发行的一年期固息国债，
获得22.6亿元人民币的追加发行，最终实际发行量为282.6亿元；同时续招标发行的10年期
国债亦获得19.6亿元追加，最终实际发行349.60亿元。
    
    业内人士稍早透露，本次招标的一年期固息国债，加权中标收益率为2.3325%，接近2.3
4%的预测均值；同时招标的10年期续发固息国债加权中标收益率2.8114%，低于市场预测均
值2.84%。
    
    他们并透露，该两期债边际中标收益率分别为2.3486%和2.8266%，对应投标倍数3.14倍
和3.84倍。
    
    银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新
收益率为2.3464%和2.8514%。
    
    以下为包括今日招标在内，一年期国债今年以来的发行情况：    
    
    招标日   发行规模(亿元) 中标利率  边际利率  预测值 投标倍数
    ------------------------------------------------------------
    7月6日        282.6      2.3325%   2.3486%   2.34%   3.14  
    6月1日        310        2.3405%   2.3915%   2.27%   2.10  
    5月4日        282.7      2.30%     2.36%     2.29%   2.07 
    4月6日        260        2.1026%   2.1867%   2.06%   1.84  
    3月2日        200        2.1518%   2.2127%   2.19%   1.79
    2月17日       200        2.22%     2.28%     2.28%   2.33  
    1月6日        200        2.32%     2.36%     2.35%   2.15 
    
    以下为包括今日招标在内，10年期国债近期发行情况：    
    
    招标日   发行规模(亿元) 中标利率  边际利率  预测值 投标倍数 
    ------------------------------------------------------------
    7月6日        349.6     2.8114%   2.8266%   2.84%   3.84
    6月1日        382.6     2.9951%   3.0232%   2.96%   3.02  
    5月4日        359       2.90%     2.94%     2.89%   3.07   
    4月6日        331.5     2.8632%   2.9037%   2.84%   2.27  
    3月2日        200       2.8196%   2.8585%   2.85%   2.65
    1月27日       200       2.85%     2.88%     2.85%   3.32
    1月6日        200       2.8607%   2.8888%   2.89%   3.68
    
    今日招标两期债中，一年期品种为财政部今年第11期国债 的第二次续
发，10年为第10期 的第二次续发。
    
    本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期
国债相同，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。10年期国债发行手续费为承销面值的
0.1%。
    
    上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追
加投标，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至7月7日进行分销，7月11日起
与之前发行的同期国债合并上市交易。(完)

 (发稿 边竞/侯向明；审校 张喜良)

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