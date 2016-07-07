《香港重要政经日程》--7月7日-7月22日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
================== 今日重要政经消息=================
7月7日（周四）
公布6月底止外汇储备资产数字。
09:30 联想集团 股东周年大会。
*14:00 仲量联行上半年香港土地及物业市场回顾与展望简报会。
================== 近期重要政经消息=================
7月8日（周五）
东方证券 首日挂牌。
10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。
*7月11日（周一）
14:30 瑞银财富管理投资总监简报会。
*7月12日（周二）
11:00 道富下半年环球投资市场前景简报会。
*7月14日（周四）
公布6月底止外汇基金境外资产。
迅销 公布第三季业绩。
12:00 德昌电机 股东周年大会。
14:00 中国全通 股东特别大会。
*7月15日（周五）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
10:30 金地商置 股东特别大会。
10:30 中粮包装 股东特别大会。
15:30 伟易达集团 股东周年大会。
*7月18日（周一）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
14:30 中远太平洋 股东特别大会。
15:00 江西铜业 在中国举行股东特别大会。
15:00 北京发展 股东特别大会。
*7月19日（周二）
公布3-6月失业率。
维达国际 公布中期业绩。
10:00 康臣药业 股东特别大会。
16:00 TCL多媒体 股东特别大会。
*7月20日（周三）
10:00 中国海外发展 股东特别大会。
10:00 中海石油化学 在中国举行股东特别大会。
*7月21日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
11:30 迪生创建 股东周年大会。
*7月22日（周五）
10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。
10:00 联合能源 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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