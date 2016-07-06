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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 13:57 BJT

新兴汇市：英退忧虑再起冲击亚洲货币，人民币触及五年半低点

台币兑美元跌0.4%至32.400，为6月29日来最低。
    
    交易商密切关注人民币走势，若其进一步走贬恐令台币进一步承压。
        
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.09    101.74   +0.64  +19.00    120.30
    台币          32.384    32.282   -0.31   +2.11    33.066
    韩元           1165.60   1155.40   -0.88   +0.80   1174.95
    泰铢             35.21     35.13   -0.23   +2.30     36.02
    人民币          6.6925    6.6816   -0.16   -2.99    6.4921
    (完)
    注：印度、印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡金融市场因假期休市 
       人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵/李春喜/孙茉莉; 审校 龚芳/张荻/艾茂林)

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