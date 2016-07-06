新兴汇市：英退忧虑再起冲击亚洲货币，人民币触及五年半低点

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
台币兑美元跌0.4%至32.400，为6月29日来最低。 交易商密切关注人民币走势，若其进一步走贬恐令台币进一步承压。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.09 101.74 +0.64 +19.00 120.30 台币 32.384 32.282 -0.31 +2.11 33.066 韩元 1165.60 1155.40 -0.88 +0.80 1174.95 泰铢 35.21 35.13 -0.23 +2.30 36.02 人民币 6.6925 6.6816 -0.16 -2.99 6.4921 (完) 注：印度、印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡金融市场因假期休市 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李春喜/孙茉莉; 审校 龚芳/张荻/艾茂林)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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