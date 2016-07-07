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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 07:32 BJT

****敬告客户：台湾金融市场7月8日因台风来袭休市，11日恢复交易****

亲爱的客户，您好：

台湾金融市场7月8日(周五)因强烈台风尼伯特(NEPARTAK)来临休市，7月11日(周一)将恢复正常交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)

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