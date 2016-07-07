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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 07:30 BJT

台湾气象：强台尼伯特侵袭，台湾金融市场周五休市一日

路透台北7月8日 - 强烈台风尼伯特(NEPARTAK)侵袭台湾，台北市政府周四晚间宣布，周五(8日)停止上班上课，金融市场包括股市、汇市和债市周五因台风休市一日。

证交所表示，周五集中市场款券交割顺延办理。

强烈台风尼伯特靠近，周五包括北部的台北市、新北市、新竹市等及中南部全数停止上班和上课。仅外岛少数地区正常上班/课。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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