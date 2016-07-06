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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 14:27 BJT

日本股市：收跌1.9%至逾一周低点，因英国退欧担忧卷土重来

亚洲盘中英镑进一步下跌打击市场人气，日本股市卖压随之加剧；英镑 一度下跌至1.2798美元，跌破海外市场创下的前低1.3000美元。

东证股价指数 下跌1.8%至1,234.20点，交投相对活络，共有22亿股换手，创下6月28日以来最高成交量。

JPX日经400指数 下跌1.9%至11,129.04点。(完)

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