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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 15:06 BJT

路透基点：中国好未来签下4亿美元贷款--TRLPC

路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国教育科技企业--好未来(TAL Education Group)试水贷款市场，已经与参与一般银团的20家银行签下4亿美元三年期贷款，贷款规模超过原计划。

德意志银行为该贷款的独家牵头行兼簿记行(MLAB)。该贷款为到期一次性偿还贷款，最初规模是2亿美元，还有1亿美元的绿鞋贷款。

贷款协议于上周签定，最高综合收益为290个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。

所得资金将用于这家纽约上市公司的扩张计划。

好未来致力于为中国的中小学生提供课后辅导服务，目前市值43.3亿美元。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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