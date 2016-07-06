台湾汇市：台币收贬创逾一周低位，股市大跌外资明显买汇

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
* 台币兑美元收贬创逾一周低位 * 股市大跌外资汇出，但出口商也有抛汇 * 明日台币区间暂看32.350-32.450 路透台北7月6日 - 台币兑美元 周三收贬逾1角，创逾一周低位。汇银人士称， 台股 随亚股大幅收跌，外资抽腿大幅汇出，台币明显收贬，惟出口商抛汇略限缩跌 势。 汇银人士表示，亚洲股汇市同步走挫，今日台股收盘重挫1.61%，外资也大卖台股现货 达149亿台币，汇市中同步汇出，使台币贬破32.4关卡。台币前低收在6月28日的32.435。 〞外资汇出，但出口商也出来很多，现在就要看非农的数字怎么样了。〞一位外商银行 交易员表示。 他们也说，今日人民币盘初明显走弱，但带动台币走弱的幅度并不算太大。午后国际金 融市场的避险情绪稍有缓解，亚洲货币贬幅见缩小。台币今日主要还是跟着韩元走疲，未来 着重亚币及韩元走势。 韩元兑美元 收报1,165.6，上日收在1,155.4；台股加权指数 则收跌1 .61%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.355/32.400，上日收在3 2.320。 至于本周五美国即将公布非农就业数据，他们认为，国际焦点目光可能再转回美国身上 ，数据表现若不佳，等于预告升息无望，不排除国际资金再度重回亚洲。 至于7月底开始虽有高额现金股利发放，但也有交易员表示，去年并没有现金股利发放 后美元走升的效应，此外央行也可能安排美元卖盘冲销这股力道。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现 金股利企业为台积电 高达1,555.8亿台币的现金股利，将于7月21日发放。 今日台币兑美元实质价位波动区间在32.370-32.398。交易员预估，明日台币区间在32. 350-32.450。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.407 32.282 32.369-32.415 32.369 8.89 5.86 司 元太外汇经纪公 32.405 32.278 32.370-32.405 32.370 3.07 3.04 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.075/-0.050 -0.105/-0.075 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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