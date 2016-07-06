版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 17:01 BJT

台湾汇市：台币收贬创逾一周低位，股市大跌外资明显买汇

* 台币兑美元收贬创逾一周低位
    * 股市大跌外资汇出，但出口商也有抛汇
    * 明日台币区间暂看32.350-32.450

    路透台北7月6日 - 台币兑美元 周三收贬逾1角，创逾一周低位。汇银人士称，
台股 随亚股大幅收跌，外资抽腿大幅汇出，台币明显收贬，惟出口商抛汇略限缩跌
势。
    
    汇银人士表示，亚洲股汇市同步走挫，今日台股收盘重挫1.61%，外资也大卖台股现货
达149亿台币，汇市中同步汇出，使台币贬破32.4关卡。台币前低收在6月28日的32.435。
    
    〞外资汇出，但出口商也出来很多，现在就要看非农的数字怎么样了。〞一位外商银行
交易员表示。
    
    他们也说，今日人民币盘初明显走弱，但带动台币走弱的幅度并不算太大。午后国际金
融市场的避险情绪稍有缓解，亚洲货币贬幅见缩小。台币今日主要还是跟着韩元走疲，未来
着重亚币及韩元走势。
    
    韩元兑美元 收报1,165.6，上日收在1,155.4；台股加权指数 则收跌1
.61%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.355/32.400，上日收在3
2.320。
    
    至于本周五美国即将公布非农就业数据，他们认为，国际焦点目光可能再转回美国身上
，数据表现若不佳，等于预告升息无望，不排除国际资金再度重回亚洲。
    
    至于7月底开始虽有高额现金股利发放，但也有交易员表示，去年并没有现金股利发放
后美元走升的效应，此外央行也可能安排美元卖盘冲销这股力道。
    
    台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现
金股利企业为台积电 高达1,555.8亿台币的现金股利，将于7月21日发放。 
   
    
    今日台币兑美元实质价位波动区间在32.370-32.398。交易员预估，明日台币区间在32.
350-32.450。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
        
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        元                                      亿美元  
                      报价                                              
 台北外汇经纪公     32.407     32.282   32.369-32.415   32.369    8.89    5.86
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     32.405     32.278   32.370-32.405   32.370    3.07    3.04
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.020/-0.005          -0.040/-0.020
 美元/台币六个月期        -0.075/-0.050          -0.105/-0.075
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价            

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐