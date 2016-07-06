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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 14:47 BJT

台湾股市：随亚股放量收挫1.6%，因6月营收不佳及意大利危机冲击

路透台北7月6日 - 台湾股市周三放量收挫1.6%，连二日下跌。分析师表示，受上市柜公司6月营收不如预期，及意大利爆发银行坏帐危机等冲击，台股今日重挫，但料向下在季线8,470点附近有望获得支撑。

他们指出，台股重挫除可成 等苹果供应链公布6月营收不如预期，背后隐含苹果 拉货可能会不如预期；随英国脱欧公投后衍生出来的意大利银行坏帐问题，则重创今天亚股走势，台股跟随亚股挫低。

台湾加权股价指数 收跌1.61%，至8,575.75点；今日成交初值 为787.53亿台币，上交易日修正后为639.86亿。

〞意大利银行爆发坏帐危机，显示英国脱欧忧虑再起，而目前可以确定的是下半年欧洲端的需求多少会受到影响。〞凯基投顾一不愿具名分析师说。

国泰证期顾问处分析师简伯仪称，英国脱欧公投后，如今问题延烧到意大利爆发银行坏帐问题，重创亚股走势，台股短线指数在季线8,470点应可获支撑。

分析师预估，明日指数区间在8,500-8,650点间。

今日可成收跌4.54%，每股收在221台币。金融保险类指数 及科技类股指数 均收跌1.63%。

亚洲股市周三下跌，围绕欧盟不稳定的担忧重燃，打击英镑跌至30年低点，使各类风险资产全都受创。 本地时间14:05，亚洲主要股市除上证指数上扬，台、日、韩下跌幅度均逾1%，MSCI亚太明晟指数 跌1.39%。(完)

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