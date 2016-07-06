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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 14:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹，日经指数收复一些失地

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    * 美元/日圆守在101.00附近一段时间后，现回升至101.24
    * 日经指数尾盘有所回升，收低1.85%
    * 美元/日圆自100.59低点反弹，101.40上方有更多卖单，这是停止
单所在之处
    * 从101.00开始向下也有停止单，不敌欧洲逢低买盘
    * 市场人气仍是关键，避险势必导致日圆买兴
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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