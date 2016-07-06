《汇市简讯》英镑创31年新低后，回弹料在1.2950/1.30遭遇卖压

《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
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* 若英镑展开回升走势，预料将在近1.2950/1.30遭遇卖压
* 在跌至1.2798之前(亚洲盘中触及的31年低点)，1.2950曾提供暂时支撑
* 1.30为周二低点，此前英镑因为三家英国地产基金停止交易而受重创
* 执行价1.30美元的英镑期权周三/周四到期规模达13亿
* 年底前英镑兑美元及欧元跌至平价水准的可能性升高
* 文翠珊仍最有可能担任英国下任首相，Leadsom为最大威胁(完)
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升逾2% ，受助于美元疲弱，及担心大平原和中西部地区的过度雨量威胁正在生长 的作物。 CBOT-7月小麦 收高9-1/2美分，报每蒲式耳4.35-1/4美元，盘中 升至5月12日以来最高的4.36-3/4美元。本周，该合约升2-1/2美分，或0. 6%。 美元指数 势将录得逾一年来的最差周度表现，美元下跌令美国 作物在全球市场更具吸引力。 今日CBOT小麦期货预估成交量为73,046口。(完) (编译 刘静；审校 李军)