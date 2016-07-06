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市场报道 | 2016年 7月 6日 星期三 14:55 BJT

《汇市简讯》英镑创31年新低后，回弹料在1.2950/1.30遭遇卖压

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* 若英镑展开回升走势，预料将在近1.2950/1.30遭遇卖压

* 在跌至1.2798之前(亚洲盘中触及的31年低点)，1.2950曾提供暂时支撑

* 1.30为周二低点，此前英镑因为三家英国地产基金停止交易而受重创

* 执行价1.30美元的英镑期权周三/周四到期规模达13亿

* 年底前英镑兑美元及欧元跌至平价水准的可能性升高

* 文翠珊仍最有可能担任英国下任首相，Leadsom为最大威胁(完)
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