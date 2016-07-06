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货币新闻 | 2016年 7月 6日 星期三 14:58 BJT

更新版 1-国际油市：原油价格下跌，市场忧虑英退影响及供应增加的可能性

(更新内文美国原油和布兰特原油的报价)

路透东京7月6日 - 油价在亚洲交易时段下跌。投资者对于英国退欧所产生的经济影响忧虑加深，引发整体市场动荡。

0655 GMT，美国原油期货 跌0.09美元报每桶46.51美元。周二跌5%结算价报46.60美元，美国投资者在7月4日逢假期休市后，消化石油输出国组织(OPEC)产量增加的消息。

布兰特原油期货 跌0.09美元报每桶47.87美元，周二结算价跌4.3%报每桶47.96美元。

“有美元走强、英国脱欧导致的避险情绪上升，除此之外还有实际的供需因素要考虑，”forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada在报告中写道。

英镑兑美元周三早盘跌至31年新低，此前英国三家商业地产基金在24小时内相继暂停交易，为英国公投决议脱欧撼动资产价格以来，市场运作失灵的首个迹象；这三支基金规模约莫100亿英镑。

英国央行周二采取措施确保英国银行业者维持放贷，因为公投脱欧的金融后果已开始显现，在商业地产市场尤为明显。

石油输出国组织(OPEC)6月石油产量创最近高点，因尼日利亚的石油生产已经部分从武装分子的袭击中恢复，伊朗和海湾成员国也增加供应。

交易商称，市场信息提供商Genscape数据显示，7月1日止当周，美国库欣原油库存增加230,025桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/李春喜 审校 张涛/孙茉莉)

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