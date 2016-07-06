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债券 | 2016年 7月 6日 星期三 15:10 BJT

《汇市简讯》公债收益率走势料延缓而不是止住欧元/美元跌势

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    * 对冲不确定性的需要，令美国公债的买兴维持不坠
    * 市场反映美联储未来12个月升息的可能性极小
    * 美债/德债收益率之差可能缩窄，料会支撑欧元/美元
    * 该因素可能延缓而不是止住欧元/美元跌势
    * 英镑是关键，但欧元/美元现在面临卖压增强风险
    * 200小时均线1.1088和100小时均线1.1114现在是逢高出脱区域
    (完)
    
        
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