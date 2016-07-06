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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 15:37 BJT

人民币衍生品：美元掉期曲线续下行，基本面预期不佳市场猜测货币再宽松

路透北京7月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三继续下行，延续本周走低趋势。交易员称，市场有预期二季度经济数据可能不佳，央行可能有通过降准降息进一步放松货币的可能，美元掉期中长端进而走低。

他们并表示，近期掉期市场卖压偏多，不排除源自中资大行和其“代理行”的可能；成交比较活跃。市场上人民币和短端美元均较为宽松，而外币贷款的需求不大，美元拆借利率没有明显变化。

“之前市场有降准降息预期，那（降准降息）之后人民币利率就会下来，所以掉期就下来了。”一股份行交易员称。

亦有外资行交易员表示，尽管即期市场人民币呈贬值趋势，但主要是受英镑的拖累，对美元拆借市场没有明显影响。短期美元资金宽松，一些大行出来offer 一个月至三个月的美元。

北京时间15:20，境内元/人民币一周期掉期 报15.6点，一个月期 报62点，一年期 报654点，较上周三分别下跌15.68%、15.07%、和15.06%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.200/4.500，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.725/4.225，较上周三小幅上升。

中国银行间市场周三资金面整体宽松未改，主要回购利率维持稳定。交易员称，在央行公开市场连续三天大幅净回笼后，虽宽松程度不及前两天，但流动性供给仍较为充裕；需求仍主要集中在隔夜品种，七天期供给偏多。 `

人民币兑美元 即期周三早盘开盘15分钟成交稀少，在北京时间9:45恢复活跃交易后一路下行，并跌破6.69元关口，创逾五年半新低。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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