人民币衍生品：美元掉期曲线续下行，基本面预期不佳市场猜测货币再宽松

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透北京7月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三继续下行，延续本周走低趋势。交易员称，市场有预期二季度经济数据可能不佳，央行可能有通过降准降息进一步放松货币的可能，美元掉期中长端进而走低。
他们并表示，近期掉期市场卖压偏多，不排除源自中资大行和其“代理行”的可能；成交比较活跃。市场上人民币和短端美元均较为宽松，而外币贷款的需求不大，美元拆借利率没有明显变化。
“之前市场有降准降息预期，那（降准降息）之后人民币利率就会下来，所以掉期就下来了。”一股份行交易员称。
亦有外资行交易员表示，尽管即期市场人民币呈贬值趋势，但主要是受英镑的拖累，对美元拆借市场没有明显影响。短期美元资金宽松，一些大行出来offer 一个月至三个月的美元。
北京时间15:20，境内元/人民币一周期掉期 报15.6点，一个月期 报62点，一年期 报654点，较上周三分别下跌15.68%、15.07%、和15.06%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.200/4.500，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.725/4.225，较上周三小幅上升。
中国银行间市场周三资金面整体宽松未改，主要回购利率维持稳定。交易员称，在央行公开市场连续三天大幅净回笼后，虽宽松程度不及前两天，但流动性供给仍较为充裕；需求仍主要集中在隔夜品种，七天期供给偏多。 `
人民币兑美元 即期周三早盘开盘15分钟成交稀少，在北京时间9:45恢复活跃交易后一路下行，并跌破6.69元关口，创逾五年半新低。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选