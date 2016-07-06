版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 15:39 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收低3.4%，追随上海期胶的大跌走势

日圆兑美元走强也不利于TOCOM期胶，并拖累日股下跌。

“TOCOM期胶追随隔夜沪胶的暴跌，”东京一家交易商的消息人士称，“人民币的下跌也被认为是推升了中国的橡胶进口价格，引发对橡胶产品利润率以及橡胶需求疲弱的担忧。”

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌715元人民币，收于每吨11,170元人民币，也触及一周最低。

印度国有橡胶管理局周二发表的一份声明显示，印度5月天然橡胶进口较上年同期下降4.1%至35,445吨，因国内产量上升。

新加坡商品交易所(SICOM)周三因假日休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐