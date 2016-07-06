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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 15:41 BJT

中国金融：银监会起草金融机构全面风险管理指引，现向社会征求意见

路透北京7月6日 - 中国银监会周三称，以现有风险管理规制体系为基础，并参照巴塞尔银行委员会的相关要求，起草形成《中国银行业金融机构全面风险管理指引》，现向公开征求意见。

银监会网站发布的新闻稿称，《指引》形成中国银行业全面风险管理的统领性、综合性规则，引导银行业树立全面风险管理意识，健全风险管理治理架构和要素，完善全面风险管理体系，持续提高风险管理水平。

“（指引）强调银行业金融机构按照匹配性、全覆盖、独立性和有效性的原则，建立健全全面风险管理体系，并加强外部监管，”新闻稿称。

中国银监会副主席郭利根此前表示，由于经济增速的回调，部分行业经营压力较大，银行业不良贷款出现持续上升的势头，但总体看银行业风险仍在可控的范围之内。

银监会数据显示，截至今年一季度末，中国银行业不良贷款余额约2.1万亿，不良贷款率为2.04%。其中，商业银行不良贷款余额1.4万亿，不良贷款率为1.75%。 （完） (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

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