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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 16:09 BJT

金属期市：避险情绪打压伦敦期铜连跌第三日，但期镍上涨

“市场也开始聚焦于整体的欧元区风险，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

0705 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%至每吨4,803美元，周一曾触及两个月高位4,960美元。

铜库存升高，令价格涨势受限。7月4日LME铜库存为198,925吨MCU-STOCKS，为6月15日以来最高。

LME期镍 升0.6%至每吨9,765美元。周一镍价触及八个月高位10,410美元，因市场担心菲律宾对中国的镍矿石供应可能受阻。

虽然镍市可能出现多年来首次的供应短缺，令多头受到鼓舞，但分析师表示，库存较高意味着近期价格涨势可能很快终结。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王琛；审校 王洋/蔡美珍)

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