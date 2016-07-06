欧洲汇市：英镑跌破1.28美元改写31年新低，忧心英国退欧效应

英镑兑欧元 触及三年低点，一度跌至0.8629英镑，稍后回升至约0.8551，但当日仍下跌0.6%。

过去两日中，投资者对英国退欧之后财政压力的担忧升温。英国公投之后，赎回基金的投资者增多，英国有三家商业地产基金暂停交易。

“很显然亚洲受到了影响，亚洲市场并不希望听到地产基金暂停交易诸如此类的消息，”瑞银财富管理的汇市分析师Geoffrey Yu称，并表示很多国际投资者拥有大规模的英国地产曝险。

下周英国央行将作出利率决定。虽然有投资者预计该央行可能会在8月降息25个基点，但很多人还是认为央行可能会在下周这样做。

“促使英镑下挫的下一诱因或源自下周的英国央行，”法国巴黎银行的分析师在研究报告中称。

“市场可能依然低估了英国央行放松政策的力度，我们的分析师预计英国央行继下周降息25个基点之后，8月份或再降息25个基点，11月份会议时或推出1,000亿英镑的包括购买公司债在内的量化宽松措施。”(完)

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