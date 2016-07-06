欧洲汇市：英镑跌破1.28美元改写31年新低，忧心英国退欧效应

《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
英镑兑欧元 触及三年低点，一度跌至0.8629英镑，稍后回升至约0.8551，但当日仍下跌0.6%。
过去两日中，投资者对英国退欧之后财政压力的担忧升温。英国公投之后，赎回基金的投资者增多，英国有三家商业地产基金暂停交易。
“很显然亚洲受到了影响，亚洲市场并不希望听到地产基金暂停交易诸如此类的消息，”瑞银财富管理的汇市分析师Geoffrey Yu称，并表示很多国际投资者拥有大规模的英国地产曝险。
下周英国央行将作出利率决定。虽然有投资者预计该央行可能会在8月降息25个基点，但很多人还是认为央行可能会在下周这样做。
“促使英镑下挫的下一诱因或源自下周的英国央行，”法国巴黎银行的分析师在研究报告中称。
“市场可能依然低估了英国央行放松政策的力度，我们的分析师预计英国央行继下周降息25个基点之后，8月份或再降息25个基点，11月份会议时或推出1,000亿英镑的包括购买公司债在内的量化宽松措施。”(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/孙国玉；审校 于春红)
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升逾2% ，受助于美元疲弱，及担心大平原和中西部地区的过度雨量威胁正在生长 的作物。 CBOT-7月小麦 收高9-1/2美分，报每蒲式耳4.35-1/4美元，盘中 升至5月12日以来最高的4.36-3/4美元。本周，该合约升2-1/2美分，或0. 6%。 美元指数 势将录得逾一年来的最差周度表现，美元下跌令美国 作物在全球市场更具吸引力。 今日CBOT小麦期货预估成交量为73,046口。(完) (编译 刘静；审校 李军)