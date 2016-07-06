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债券 | 2016年 7月 6日 星期三 16:09 BJT

欧元债市：德债收益率陷于纪录低位，受惠于英退风暴及意大利金融危机

在这之前，总值约100亿英镑的三档英国商用地产基金中止交易，因资产价格大跌，而意大利银行股重挫，使得欧元区第三大经济体的金融基础遭到动摇。

意大利银行业者正被巨额不良贷款压得喘不过气儿来。虽然意大利银行业和英国退欧的直接经济关连不大，但全球任何冲击都会在脆弱的意大利政界及金融界掀起强震。

“各市场都不乐见不确定性，因此有一波避险潮，”Cantor Fitzgerald分析师Owen Callan表示，“若事况恶化且经济转弱，各国央行可能会迅速采取行动，此一预期亦令债市获得支撑。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 跌至负0.188%的低点，德国30年期公债收益率 则下跌超过2个基点至0.317%，逼近纪录低点。

法国10年期公债收益率 低见0.13%，荷兰10年期公债收益率 则逼近零。

在欧洲以外，其他避险公债收益率进一步挫跌。美国10年期公债收益率 触及1.34%的纪录低点，日本长天期公债收益率则创纪录新低，多已呈现负值。

“美国公债收益率创新低，市场不再像几周前那样预期今年升息，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq表示。“这意味着市场忧心全球经济成长。”(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 孙茉莉/高琦)

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