《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透香港7月6日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.689 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 10.83 0.873 1.85 市北高新 24.37 1.24 2.94 大众交通 6.86 0.776 1.32 永生投资 15.03 1.787 1.26 老凤祥 45.38 3.807 1.78 S中纺机 14.33 0.583 3.67 鼎立股份 8.15 0.694 1.76 氯碱化工 14.45 0.815 2.65 双钱股份 20.06 1.111 2.70 海立股份 13.06 0.808 2.42 浦东金桥 25.54 1.696 2.25 外高桥 20.05 1.789 1.68 ST联华 11.94 1.246 1.43 锦江投资 29.91 1.761 2.54 中路股份 31.28 2.282 2.05 金山开发 15.29 0.916 2.50 海欣股份 14.16 0.816 2.59 耀皮玻璃 6.44 0.683 1.41 大江股份 8.63 0.605 2.13 上柴股份 14.63 0.88 2.49 丹化科技 6.73 0.585 1.72 上海三毛 16.05 1.413 1.70 友谊股份 12.36 1.513 1.22 上工申贝 13.71 1.076 1.90 上海机电 19.85 2.106 1.41 宝信软件 23.46 1.896 1.85 上海物贸 14.12 1.026 2.06 自仪股份 16.96 1.621 1.56 上海普天 42.94 1.788 3.59 陆家嘴 23.15 1.581 2.19 华新水泥 7.05 0.64 1.65 锦江股份 33.52 2.611 1.92 鄂尔多斯 7.89 0.866 1.36 华电能源 5.1 0.511 1.49 SST天海 6.11 0.528 1.73 大名城 9.84 0.888 1.66 东方通信 8.53 0.761 1.68 黄山旅游 17.08 1.44 1.77 开开实业 19.12 1.499 1.91 海南航空 3.25 0.653 0.74 ST轻骑 5.87 0.527 1.67 振华重工 4.49 0.493 1.36 锦州港 4.15 0.538 1.15 九龙山 5.92 0.615 1.44 凌云股份 15.19 1.397 1.63 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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