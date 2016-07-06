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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 16:35 BJT

《全球汇市》日圆走强，英国退欧担忧激发避险资金流

“对于交易商而言市况艰困，我很确定的是，对于央行官员及决策人士而言也是如此。”
    
    
    **欧元亦陷苦战**
    
    英镑并非唯一陷入苦战的货币。就连欧元也面临压力，因投资人担心英国退欧可能打击欧元区正在萌芽中
的成长前景。
    
    此外，被不良贷款重压的意大利银行股股价周二大跌，更增添市场不稳的氛围。
    
    欧元兑日圆 跌至112.00下方，为逾一周来首见，来到111.03的低点，不过仍守在英国公投结果
出炉后于6月24日创下的低点109.30之上。欧元兑日圆最新下跌0.6%至111.93。
    
    欧元兑瑞典克朗 下跌，此前瑞典央行宣布维持利率不变，一如市场预期，该行称英国公投后
带来可观的经济不确定性。欧元兑瑞典克朗最新下跌0.3%至9.2590克朗，瑞典央行公布利率决议前报在0.9440
，投资人偏好北欧货币的相对安全性。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1068  1.1075  -0.06  +1.92  1.0860
    美元/日圆            100.91  101.70  -0.78 -16.12  120.30
    欧元/日圆         111.69  112.56  -0.77 -14.39  130.47
    美元/瑞郎            0.9784  0.9766  +0.18  -2.34  1.0018
    英镑/美元            1.2951  1.3021  -0.54 -12.13  1.4738
    美元/加元            1.2987  1.2978  +0.07  -6.16  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6988  6.6891  +0.15  +1.99  6.5680
    澳元/美元            0.7455  0.7458  -0.04  +2.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.7100  0.7152  -0.73  +4.03  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0833  1.0816  +0.16  -0.49  1.0886
    欧元/英镑         0.8543  0.8500  +0.51 +15.96  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4395  9.4399  -0.00  +2.93  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4373  8.3998  +0.45  -4.55  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/孙国玉/艾茂林/张明钧; 审校 蔡美珍/张涛/张荻)

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