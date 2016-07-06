《全球汇市》日圆走强，英国退欧担忧激发避险资金流

“对于交易商而言市况艰困，我很确定的是，对于央行官员及决策人士而言也是如此。” **欧元亦陷苦战** 英镑并非唯一陷入苦战的货币。就连欧元也面临压力，因投资人担心英国退欧可能打击欧元区正在萌芽中 的成长前景。 此外，被不良贷款重压的意大利银行股股价周二大跌，更增添市场不稳的氛围。 欧元兑日圆 跌至112.00下方，为逾一周来首见，来到111.03的低点，不过仍守在英国公投结果 出炉后于6月24日创下的低点109.30之上。欧元兑日圆最新下跌0.6%至111.93。 欧元兑瑞典克朗 下跌，此前瑞典央行宣布维持利率不变，一如市场预期，该行称英国公投后 带来可观的经济不确定性。欧元兑瑞典克朗最新下跌0.3%至9.2590克朗，瑞典央行公布利率决议前报在0.9440 ，投资人偏好北欧货币的相对安全性。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1068 1.1075 -0.06 +1.92 1.0860 美元/日圆 100.91 101.70 -0.78 -16.12 120.30 欧元/日圆 111.69 112.56 -0.77 -14.39 130.47 美元/瑞郎 0.9784 0.9766 +0.18 -2.34 1.0018 英镑/美元 1.2951 1.3021 -0.54 -12.13 1.4738 美元/加元 1.2987 1.2978 +0.07 -6.16 1.3839 美元/离岸人民币 6.6988 6.6891 +0.15 +1.99 6.5680 澳元/美元 0.7455 0.7458 -0.04 +2.47 0.7275 新西兰元/美元 0.7100 0.7152 -0.73 +4.03 0.6825 欧元/瑞郎 1.0833 1.0816 +0.16 -0.49 1.0886 欧元/英镑 0.8543 0.8500 +0.51 +15.96 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4395 9.4399 -0.00 +2.93 9.1705 美元/挪威克朗 8.4373 8.3998 +0.45 -4.55 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/艾茂林/张明钧; 审校 蔡美珍/张涛/张荻)