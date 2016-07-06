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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月6日

路透香港7月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.86209人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为35.23%，高于上交易日收盘的33.98%。
    
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                     4.56            4.18           1.27
 建设银行                                     4.81            5.03           1.11
 中国银行                                     3.25            3.03           1.24
 农业银行                                     3.28            2.77           1.37
 招商银行                                    17.42           16.38           1.23
 中信银行                                     5.74            4.62           1.44
 交通银行                                     5.75            4.81           1.39
 民生银行                                     8.93            7.29           1.42
 中国人寿                                    21.20           16.40           1.50
 中国平安                                    31.99           33.35           1.11
 中国太保                                    26.87           25.45           1.22
 中信证券                                    16.55           16.56           1.16
 新华人寿                                    41.04           27.05           1.76
 海通证券                                    15.74           12.94           1.41
 华能国际                                     7.82            4.61           1.97
 大唐发电                                     3.98            1.96           2.36
 华电国际                                     5.02            3.53           1.65
 中煤能源                                     5.50            4.01           1.59
 中国神华                                    14.29           13.64           1.22
 中国石油                                     7.27            5.14           1.64
 兖州煤业                                    12.58            4.95           2.95
 中国石化                                     4.79            5.39           1.03
 上海石化                                     6.23            3.52           2.05
 中海油服                                    12.39            5.86           2.45
 仪征化纤                                     3.87            1.47           3.05
 中国铝业                                     3.94            2.60           1.76
 江西铜业                                    14.55            9.21           1.83
 洛阳钼业                                     4.48            1.87           2.78
 紫金矿业                                     3.68            2.81           1.52
 马钢股份                                     2.49            1.72           1.68
 鞍钢股份                                     3.96            3.64           1.26
 重庆钢铁                                     2.52            1.69           1.73
 海螺水泥                                    14.94           18.26           0.95
 洛阳玻璃                                    28.16            4.57           7.15
 京城机电                                     9.92            3.18           3.62
 中联重科                                     4.23            2.42           2.03
 金隅股份                                     4.13            2.40           2.00
 中国国航                                     7.11            5.31           1.55
 东方航空                                     6.82            4.05           1.95
 南方航空                                     7.43            4.36           1.98
 中国远洋                                     5.27            2.78           2.20
 中海集运                                     4.12            1.64           2.91
 中集集团                                    14.54            9.59           1.76
 中海发展                                     6.16            4.27           1.67
 宁沪高速                                     8.39           10.56           0.92
 深高速                                       8.03            6.81           1.37
 成渝高速                                     4.80            2.65           2.10
 皖通高速                                    14.54            5.97           2.83
 广深铁路                                     3.99            3.56           1.30
 中国南车                                     9.28            6.88           1.56
 中国交建                                    10.74            8.11           1.54
 中国铁建                                    10.09            9.41           1.24
 中国中铁                                     7.05            5.64           1.45
 长城汽车                                     9.24            6.34           1.69
 比亚迪                                      60.80           45.05           1.57
 广汽集团                                    24.49            9.24           3.07
 青岛啤酒                                    30.04           25.90           1.35
 白云山                                      25.93           19.12           1.57
 新华制药                                    10.91            4.70           2.69
 海信科龙                                     8.15            3.41           2.77
 南京熊猫                                    16.79            6.07           3.21
 晨鸣纸业                                     8.13            5.68           1.66
 上海医药                                    18.29           16.80           1.26
 中兴通讯                                    14.38            9.45           1.77
 东方电气                                    10.13            5.97           1.97
 潍柴动力                                     8.03            7.72           1.21
 东北电气                                     6.70            2.77           2.81
 广船国际                                    33.27           12.90           2.99
 昆明机床                                     6.44            2.29           3.26
 一拖股份                                     9.77            3.95           2.87
 北辰实业                                     4.29            2.34           2.13
 创业环保                                     7.92            3.57           2.57
 中国中冶                                     3.80            2.37           1.86
 金风科技                                    15.37           10.34           1.72
 丽珠                                        47.32           34.50           1.59
 万科                                        19.79           16.56           1.39
 郑煤机                                       5.95            3.33           2.07
 大连港                                       5.97            3.40           2.04
 山东墨龙                                     8.93            3.11           3.33
 浙江世宝                                    31.89            8.67           4.27
 复星医药                                    19.72           18.34           1.25
 光大银行                                     3.81            3.28           1.35
 东江环保                                    17.41           13.00           1.55
 上海电气                                     8.17            3.24           2.92
 广发证券                                    17.13           17.12           1.16
 华泰证券                                    20.20           16.14           1.45
      
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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