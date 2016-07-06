《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透香港7月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地 时间16:10时，1港元=0.86209人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为35.23%，高于上交易日收盘的33.98%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.56 4.18 1.27 建设银行 4.81 5.03 1.11 中国银行 3.25 3.03 1.24 农业银行 3.28 2.77 1.37 招商银行 17.42 16.38 1.23 中信银行 5.74 4.62 1.44 交通银行 5.75 4.81 1.39 民生银行 8.93 7.29 1.42 中国人寿 21.20 16.40 1.50 中国平安 31.99 33.35 1.11 中国太保 26.87 25.45 1.22 中信证券 16.55 16.56 1.16 新华人寿 41.04 27.05 1.76 海通证券 15.74 12.94 1.41 华能国际 7.82 4.61 1.97 大唐发电 3.98 1.96 2.36 华电国际 5.02 3.53 1.65 中煤能源 5.50 4.01 1.59 中国神华 14.29 13.64 1.22 中国石油 7.27 5.14 1.64 兖州煤业 12.58 4.95 2.95 中国石化 4.79 5.39 1.03 上海石化 6.23 3.52 2.05 中海油服 12.39 5.86 2.45 仪征化纤 3.87 1.47 3.05 中国铝业 3.94 2.60 1.76 江西铜业 14.55 9.21 1.83 洛阳钼业 4.48 1.87 2.78 紫金矿业 3.68 2.81 1.52 马钢股份 2.49 1.72 1.68 鞍钢股份 3.96 3.64 1.26 重庆钢铁 2.52 1.69 1.73 海螺水泥 14.94 18.26 0.95 洛阳玻璃 28.16 4.57 7.15 京城机电 9.92 3.18 3.62 中联重科 4.23 2.42 2.03 金隅股份 4.13 2.40 2.00 中国国航 7.11 5.31 1.55 东方航空 6.82 4.05 1.95 南方航空 7.43 4.36 1.98 中国远洋 5.27 2.78 2.20 中海集运 4.12 1.64 2.91 中集集团 14.54 9.59 1.76 中海发展 6.16 4.27 1.67 宁沪高速 8.39 10.56 0.92 深高速 8.03 6.81 1.37 成渝高速 4.80 2.65 2.10 皖通高速 14.54 5.97 2.83 广深铁路 3.99 3.56 1.30 中国南车 9.28 6.88 1.56 中国交建 10.74 8.11 1.54 中国铁建 10.09 9.41 1.24 中国中铁 7.05 5.64 1.45 长城汽车 9.24 6.34 1.69 比亚迪 60.80 45.05 1.57 广汽集团 24.49 9.24 3.07 青岛啤酒 30.04 25.90 1.35 白云山 25.93 19.12 1.57 新华制药 10.91 4.70 2.69 海信科龙 8.15 3.41 2.77 南京熊猫 16.79 6.07 3.21 晨鸣纸业 8.13 5.68 1.66 上海医药 18.29 16.80 1.26 中兴通讯 14.38 9.45 1.77 东方电气 10.13 5.97 1.97 潍柴动力 8.03 7.72 1.21 东北电气 6.70 2.77 2.81 广船国际 33.27 12.90 2.99 昆明机床 6.44 2.29 3.26 一拖股份 9.77 3.95 2.87 北辰实业 4.29 2.34 2.13 创业环保 7.92 3.57 2.57 中国中冶 3.80 2.37 1.86 金风科技 15.37 10.34 1.72 丽珠 47.32 34.50 1.59 万科 19.79 16.56 1.39 郑煤机 5.95 3.33 2.07 大连港 5.97 3.40 2.04 山东墨龙 8.93 3.11 3.33 浙江世宝 31.89 8.67 4.27 复星医药 19.72 18.34 1.25 光大银行 3.81 3.28 1.35 东江环保 17.41 13.00 1.55 上海电气 8.17 3.24 2.92 广发证券 17.13 17.12 1.16 华泰证券 20.20 16.14 1.45 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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