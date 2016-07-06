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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 16:40 BJT

香港个股：联想控股发行35亿元公司债，五年及10年期息率3.3%和4.6%

路透香港7月6日 - 中国主要的投资集团--联想控股 周三称，确定发行15亿元人民币五年期及20亿元10年期的境内公司债券，息率分别为3.3%及4.6%。

该公司此前获准发行总额不超过100亿元公司债券，首期规模最多35亿元分为五年期及10年期，初始预设基础发行规模各为10亿元及预设超额配售规模7.5亿元，而两债券品种间可进行相互回拨。

五年期债券票面利率定为3.3%，属预设区间2.9-3.9%的中端；10年期债券票息定为4.6%，为预设区间3.8-4.8%的中高端。

本次发行所得款项将用于偿还有息债务。

联想控股今天收跌0.99%，报18.08港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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