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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 17:19 BJT

《汇市简讯》澳元/美元可能因铜价下跌而难以企及0.75

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    * 澳元在0.7465遇到阻力，此前自0.7408反弹
    * 预计接近0.75时遇到更多卖压
    * 0.7408是亚洲盘低点，接近于55日移动均线
    * 铜价跌1.6%。大宗商品下跌对澳元利空
    * 0.7410是周一低点(亚洲早盘)。澳洲选举结果带来不确定性
    (完) 
    
        
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 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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