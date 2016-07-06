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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 17:34 BJT

路透基点：台湾泰坤建设重返市场，寻求68亿台币项目融资贷款--TRLPC

路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部位于台北的泰坤建设实业股份有限公司入市寻求68亿台币(2.1亿美元)四年半期项目融资贷款，距离其此前完成80亿台币贷款仅仅七个月时间。

消息人士称，台湾银行、台湾中小企业银行以及合作金库银行料将负责承贷。合作金库银行为贷款协调行。

其中一位消息人士称，贷款预计将包括A部分40亿台币用于购买土地，以及B部分28亿台币用于一项地产项目。

该私营地产开发商上次进入联贷市场是在2015年11月份，获得80亿台币四年半贷款，包括A部分42亿台币和B部分38亿台币，利率分别较一年期邮政储蓄利率加码175和200个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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