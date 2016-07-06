路透基点：台湾泰坤建设重返市场，寻求68亿台币项目融资贷款--TRLPC

国际油市：石脑油裂解价差从五个月低点反弹，受益于需求稳定
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部位于台北的泰坤建设实业股份有限公司入市寻求68亿台币(2.1亿美元)四年半期项目融资贷款，距离其此前完成80亿台币贷款仅仅七个月时间。
消息人士称，台湾银行、台湾中小企业银行以及合作金库银行料将负责承贷。合作金库银行为贷款协调行。
其中一位消息人士称，贷款预计将包括A部分40亿台币用于购买土地，以及B部分28亿台币用于一项地产项目。
该私营地产开发商上次进入联贷市场是在2015年11月份，获得80亿台币四年半贷款，包括A部分42亿台币和B部分38亿台币，利率分别较一年期邮政储蓄利率加码175和200个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
马来西亚指标8月棕榈油合约收高0.3%，报每吨2,635马币(609.95美元)。盘中一度跌至2,597马币，为周二以来的最低。
贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)以每桶较中东报价升水逾3美元的价格，从托克(Trafigura)购买60,000吨含硫量为40ppm的柴油，5月25日至30日运至Vizag。但无法立即确认该消息。