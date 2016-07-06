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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 18:24 BJT

东南亚股市：越南股市因获利了结而回落，泰国股市上涨

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   364.88    -0.53   -0.15   +9.63   332.82
    泰国                      1452.59     2.52   +0.17  +12.78  1288.02
    越南                        649.46    -1.42   -0.22  +12.16   579.03
    (完)
    
      
      
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    法股CAC-40指数         
    

 (编译 孙国玉/艾茂林; 审校 张明钧/孙茉莉)

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