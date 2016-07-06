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债券 | 2016年 7月 6日 星期三 18:40 BJT

希腊经济：2016年希济衰退加剧，经济产出下降1%--智库IOBE

路透雅典7月6日 - 希腊智库--经济与工业研究基金会(IOBE)周三称，今年希腊经济衰退将加剧，经济产出下降1%，因该国面临数十亿欧元经济救助带来的全面撙节措施冲击。

IOBE对2016年经济产出下降的预测与4月时的预测无变化。2015年希腊经济萎缩0.2%。

IOBE称，一系列财政改革将继续影响民间消费，冲击将比2015年更严重。

IOBE称，英国脱欧对希腊旅游收入的影响“较小”。英国是希腊第二大旅游市场，仅次于德国。

IOBE称预计今年失业率将从2015年的24.9%略微下降到24.7%。(完)

(编译 王琛；审校 王洋)

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