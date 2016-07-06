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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 18:40 BJT

中港个股：紫金矿业拟卷土重来增发A股，A股股份明天起停牌

路透香港7月6日 - 中国黄金开采商--紫金矿业 周三表示，公司正筹划非公开发行A股，其A股将自周四（7日）起停牌。

紫金矿业此前曾筹划非公开发行A股，拟集资不超过90亿元人民币。但公司在今年4月底表示，监于去年下半年以来市场发生较大变化，决定终止发行A股事宜。

公司今天的声明未有透露此次拟集资的规模，公司表示，在A股停牌期间，将就相关事项及具体方案进行论证，尽快确定是否进行上述重大事项，并按照上交所的有关要求，于A股停牌之日起的10个上交所交易日内公告非公开发行A股进展情况。

紫金矿业H股今天逆市收高4.07%，报2.81港元；其A股亦涨5.75%，收报3.68元人民币。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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