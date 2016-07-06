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货币新闻 | 2016年 7月 6日 星期三 18:41 BJT

投行观点： Juniper Networks目标价由30调降至22美元，评级由买入调降至持有--德意志银行

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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