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货币新闻 | 2016年 7月 6日 星期三 18:42 BJT

投行观点： 洛克希德马丁目标价从240美元上调至260美元，评级为表现与大盘一致--Cowen and Company

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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