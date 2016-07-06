新闻稿：人民币对篮子货币维稳，名义有效汇率存一定贬值要求--中国货币网

路透北京7月6日 - 以下是中国货币网刊登的题为“6月份人民币汇率指数小幅贬值”的特约评论员文章的全文内容：

2016年6月30日，CFETS人民币汇率指数为95.02，较5月末贬值2.19%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为96.09和95.76，分别较5月末贬值2.39%和0.47%。虽然三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。

6月份以来，正值上市公司分红密集期，企业和银行向境外股东分红派息购汇汇出较多，加之境内企业海外收购意愿仍较为旺盛，阶段性的外汇需求旺盛推动人民币对一篮子货币汇率有所走贬。特别是6月24日英国“脱欧”公投导致全球外汇市场动荡，市场避险情绪升温。市场供求变化以及英国“脱欧”引发的全球避险情绪大幅升温导致6月份人民币对美元收盘汇率较中间价大多偏向贬值方向，人民币汇率指数小幅贬值。

从人民币对美元双边汇率来看，人民币兑美元汇率中间价仍在按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的机制有序运行。6月30日，人民币兑美元汇率中间价为6.6312元，较5月末贬值522个基点。其中，当日收盘汇率较当日中间价累积贬值1495个基点，反映市场总体供不应求；当日中间价较上日收盘汇率累积升值973个基点，反映篮子货币汇率变化。英国“脱欧”前，受美国非农就业数据不佳的影响，市场对美联储加息预期降温，美元贬值；英国“脱欧”后，市场避险情绪升温，美元有所反弹。全月看，保持人民币汇率指数相对平稳要求人民币兑美元汇率中间价应有所升值。

从上半年的情况看，人民币汇率指数在保持基本稳定的基础上小幅贬值。6月30日，CFETS人民币汇率指数较上年末贬值5.86%，参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上年末贬值5.53%和3.12%。人民币汇率指数小幅贬值主要是受市场供求变化的影响。一方面，中国企业外债去杠杆仍在延续，“走出去”意愿进一步升温；另一方面，国际上美联储加息仍存在不确定性，以及由于缺乏有效监管，一些境外投机势力加杠杆做空包括人民币在内的亚洲货币，也给人民币汇率带来了一定贬值压力，外汇市场整体呈现供小于求的局面。同时，人民币汇率指数贬值还与基期因素有关。

CFETS人民币汇率指数以2014年12月末为基期，定为100。当时人民币对美元汇率中间价较2005年汇改时累积升值35.2%，BIS人民币实际有效汇率较2005年汇改时累积升值47.6%，人民币汇率正处于高位，并不反映真正的均衡水平，出现一定回调是正常的。如果从长期视角，比如从半年度、年度甚至更长时间段移动平均值来观察人民币汇率指数变化，人民币汇率指数的稳定性会明显提高。

此外，人民币汇率指数贬值也受我国物价水平略有走高的影响，当前我国通胀水平总体高于美国，人民币实际有效汇率面临升值压力。为保持人民币实际有效汇率相对稳定，人民币名义有效汇率则存在一定贬值要求。