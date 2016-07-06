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债券 | 2016年 7月 7日 星期四 01:15 BJT

欧元债市：英国退欧忧虑使欧元区公债收益率和通胀指标降至新低

* 德国10年期公债收益率跌至负0.20%以下

* 法国、荷兰、芬兰和比利时公债收益率全面触及低位

* 五年和五年远期损益平衡通胀率触及1.25%

路透伦敦7月6日 - 最高评级欧元区公债收益率和欧元区长期通胀预期周三均触及纪录新低，因担心英国公投决定退欧可能令全球经济减速。

英国商业地产市场面临压力的迹象是打击英镑的最新原因，拖累英镑 跌至31年低位，投资者为全球主要央行采取行动抑制英国退欧影响进一步扩散作准备。

“市场讨厌不确定性，推动资金投向避险(资产)，”Cantor Fitzgerald分析师Owen Callan说，“如果情况恶化，经济转弱，央行可能会很快行动，这一预期也支撑公债。”

年期至15年的德债收益率目前均在负值区域。

10年期德债 收益率周三跌至新低负0.204%。

德国进行两年期公债标售，收益率创历来最低水准，德国央行数据显示，所有未偿还德债的平均收益率目前处于纪录低位负0.29%。

尽管较长期公债的回报极低，仍受到投资者的青睐，30年期德债收益率首次跌穿0.30%。加拿大皇家银行估计，30年期公债收益率“很快”会测试零水准。

其他欧元区公债，荷兰10年期公债 收益率首次跌至近零水准，法国 、芬兰 和比利时 10年期公债收益率均触及纪录低位。

美国10年期公债 收益率触及纪录低位1.34%，已处于负值区域的日本长期公债收益率触及纪录低点。

五年和五年远期损益平衡通胀率触及纪录低点1.25%，进一步远离欧洲央行接近2%的目标。(完) 　　

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