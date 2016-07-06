欧元债市：英国退欧忧虑使欧元区公债收益率和通胀指标降至新低

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
* 德国10年期公债收益率跌至负0.20%以下
* 法国、荷兰、芬兰和比利时公债收益率全面触及低位
* 五年和五年远期损益平衡通胀率触及1.25%
路透伦敦7月6日 - 最高评级欧元区公债收益率和欧元区长期通胀预期周三均触及纪录新低，因担心英国公投决定退欧可能令全球经济减速。
英国商业地产市场面临压力的迹象是打击英镑的最新原因，拖累英镑 跌至31年低位，投资者为全球主要央行采取行动抑制英国退欧影响进一步扩散作准备。
“市场讨厌不确定性，推动资金投向避险(资产)，”Cantor Fitzgerald分析师Owen Callan说，“如果情况恶化，经济转弱，央行可能会很快行动，这一预期也支撑公债。”
年期至15年的德债收益率目前均在负值区域。
10年期德债 收益率周三跌至新低负0.204%。
德国进行两年期公债标售，收益率创历来最低水准，德国央行数据显示，所有未偿还德债的平均收益率目前处于纪录低位负0.29%。
尽管较长期公债的回报极低，仍受到投资者的青睐，30年期德债收益率首次跌穿0.30%。加拿大皇家银行估计，30年期公债收益率“很快”会测试零水准。
其他欧元区公债，荷兰10年期公债 收益率首次跌至近零水准，法国 、芬兰 和比利时 10年期公债收益率均触及纪录低位。
美国10年期公债 收益率触及纪录低位1.34%，已处于负值区域的日本长期公债收益率触及纪录低点。
五年和五年远期损益平衡通胀率触及纪录低点1.25%，进一步远离欧洲央行接近2%的目标。(完)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。