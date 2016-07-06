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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 03:29 BJT

标题新闻：USDA在华附属预计中国2016/17年大豆进口达创纪录的8,600万吨，较其官方预估低100万吨

美国农业部(USDA)
        
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