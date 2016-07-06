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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 05:28 BJT

加拿大股市：微幅上升，受助于威朗制药劲升和金矿股大涨

路透多伦多7月6日 - 加拿大指标股指周三微幅收高，受助于威朗制药飙升，油价反弹提振能源股，以及黄金升至两年高位推动金矿股延续升势。

寻找收益的投资者也买入公用事业股和电信股，而全球经济成长忧虑重压金融股，加拿大经济数据不佳损及消费类股的表现。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨11.49点，或0.08%，至14,231.06点。10大类股中有六种上涨。

公用事业股上涨1.1%，电信股升0.4%。材料股升1.4%。金融股跌0.7%。

威朗制药 跳涨14.7%，为4月6日来最大单日升幅，此前公司的分销合作伙伴对该公司发表正面评论，且公司一种药物临床研究结果良好。

加拿大统计局周三公布， 加拿大5月贸易逆差为32.8亿加元；4月修正为逆差33.2亿加元(前值为逆差29.4亿加元)。 (完) 　　

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