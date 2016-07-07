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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 08:18 BJT

****欧洲经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    7月4日当周
    
    7月7日(四)
    0600 德国工业生产(较前月)                        5月         持平      +0.8%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                          5月          --      赤字28
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)            5月       逆差49     逆差52
    0715 瑞士CPI(较前月)                             6月         持平      +0.1%
                (较上年同期)                                    -0.5%      -0.4%
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                 6月          --       +0.6%
                            (较上年同期)        截至6月的三个月 +7.7%      +9.2%
    0830 英国工业生产(较前月)                        5月        -1.0%      +2.0%
                     (较上年同期)                               +0.5%      +1.6%
             制造业产出(较前月)                                 -1.0%      +2.3%
                       (较上年同期)                             +0.7%      +0.8%
    
    7月8日(五)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                    6月         3.3%       3.3%
             经季节调整的失业率                                  3.5%       3.5%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                5月       +0.25%       持平
                         进口(较前月)                           +0.4%      -0.2%
                         贸易收支(亿欧元)                     顺差238    顺差240
    0645 法国预算收支(亿欧元)                        5月          --     赤字565
    0645 法国工业生产(较前月)                        5月        -0.5%      +1.2%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            5月       逆差29  逆差26.02
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差106.5 逆差105.26
    
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          5月          --       +0.5%
                 (经工作日调整，较上年同期)                       --       +1.8%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)             6月          --       +0.5%
    
    
    7月12日(二)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月终值         --       +0.1%
                                 (较上年同期)                     --       +0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          --       +0.1%
                            (较上年同期)                          --       +0.3%
    
    7月12-15日
    0600 德国批发物价指数(较前月)                   6月           --       +0.9%
                         (较上年同期)                             --       -2.3%
    
        
    7月13日(三)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      6月终值        --       +0.5%
                                 (较上年同期)                     --       +0.1%
    0800 意大利CPI(较前月)                         6月终值        --       +0.1%
                  (较上年同期)                                    --       -0.4%
               HICP(较前月)                                       --       +0.1%
                   (较上年同期)                                   --       -0.3%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                      5月          --       +1.1%
                       (较上年同期)                             +1.8%      +2.0%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            6月          --        正19
    
    
    7月14日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 6月          --       +0.4%
                        (较上年同期)                              --       -1.2%
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        51.2
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        53.2
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        38.2
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月          --        35.5
    1100 英国央行利率决定                            7月        0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果                    0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)  (完)
    
      
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