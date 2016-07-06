版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 07:11 BJT

全球贵金属：7月6日SPDR黄金持仓下降0.03%，或0.28吨

路透7月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.03%至982.44吨，周二为982.72吨。

以盎司计，黄金持仓量 从31,595,458.84盎司减少至31,586,554.16盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐