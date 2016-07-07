欧洲金融：意大利银行业困境较之欧洲同业的问题微不足道--意总理

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
他没有直接点名德意志银行，但他之前曾批评过该银行。
意大利正在与欧盟进行协商，制定银行资本重组的计划，其中包括意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS) 。该银行股价今年已暴跌约75%。
意大利官员认为，英国退欧导致的形势波动意味着，应给予意大利更大的灵活性来支持处境艰难的银行。
但德国总理梅克尔拒绝这一提议，称必须尊重银行救助新规。这些新规降低了政府的操纵空间。
伦齐对记者表示，正在考虑意大利不良贷款问题的对策，称储户不必担心。但他说，欧洲存在广泛的信贷问题，需要加以解决。
“我相信欧洲当局未来几天会认真考虑这个问题，”他说。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 徐文焰/白云)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。