欧洲金融：意大利银行业困境较之欧洲同业的问题微不足道--意总理

他没有直接点名德意志银行，但他之前曾批评过该银行。

意大利正在与欧盟进行协商，制定银行资本重组的计划，其中包括意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS) 。该银行股价今年已暴跌约75%。

意大利官员认为，英国退欧导致的形势波动意味着，应给予意大利更大的灵活性来支持处境艰难的银行。

但德国总理梅克尔拒绝这一提议，称必须尊重银行救助新规。这些新规降低了政府的操纵空间。

伦齐对记者表示，正在考虑意大利不良贷款问题的对策，称储户不必担心。但他说，欧洲存在广泛的信贷问题，需要加以解决。