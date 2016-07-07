版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 08:12 BJT

台湾气象：中央气象局发布强烈台风“尼伯特”海上陆上警报

路透台北7月7日 - 今年第一个台风--强烈台风“尼伯特”(NEPARTAK)正逐步逼近台湾，中央气象局周三晚间连续发出海上和陆上台风警报，

根据最新气象资料显示，在周四上午07:15，台风中心在花莲的东南方约430公里海面上。目前以每小时22转18公里速度，向西北西转西北进行

气象局表示，此台风过去三小时强度略为减弱，中心目前在花莲东南方面，向西北西移动，其暴风圈已逐渐进入巴士海峡及台湾东南部海面，对台湾陆地将构成威胁。

周四金融市场仍正常开市。(完)

气象相关新闻，请点选 WEA-CMN;台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐