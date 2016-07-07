台湾气象：中央气象局发布强烈台风“尼伯特”海上陆上警报

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北7月7日 - 今年第一个台风--强烈台风“尼伯特”(NEPARTAK)正逐步逼近台湾，中央气象局周三晚间连续发出海上和陆上台风警报，
根据最新气象资料显示，在周四上午07:15，台风中心在花莲的东南方约430公里海面上。目前以每小时22转18公里速度，向西北西转西北进行
气象局表示，此台风过去三小时强度略为减弱，中心目前在花莲东南方面，向西北西移动，其暴风圈已逐渐进入巴士海峡及台湾东南部海面，对台湾陆地将构成威胁。
周四金融市场仍正常开市。(完)
气象相关新闻，请点选 WEA-CMN;台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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