《中国报摘》--中国证券报7月7日

* 头版头条:

--中国金融论坛课题组发布的《通过供给侧结构性改革有效化解高杠杆风险》报告建议，去杠杆需维持必要的增长速度，并在一定的政策支持下，通过债务重组等方式缓释风险，同时切实加大供给侧结构性改革力度，释放增长潜力和动力。

* 其他:

--中国保监会网站发布通知称，自2015年6月1日以来，商业车险条款费率管理制度改革试点工作已在黑龙江等18个地区实施并取得积极成效。经研究，保监会决定将商业车险改革试点推广到全国范围。

--中航地产 公告称，公司接到中国航空工业集团公司通知，中国航空工业集团公司正在与中国保利集团公司筹划关于所属地产相关业务资产重组整合方案，其中可能涉及上市公司的业务资产。目前该方案存在较大不确定性。公司股票自7月7日开市起停牌。