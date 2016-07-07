《中国报摘》--中国证券报7月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 头版头条:
--中国金融论坛课题组发布的《通过供给侧结构性改革有效化解高杠杆风险》报告建议，去杠杆需维持必要的增长速度，并在一定的政策支持下，通过债务重组等方式缓释风险，同时切实加大供给侧结构性改革力度，释放增长潜力和动力。
* 其他:
--中国保监会网站发布通知称，自2015年6月1日以来，商业车险条款费率管理制度改革试点工作已在黑龙江等18个地区实施并取得积极成效。经研究，保监会决定将商业车险改革试点推广到全国范围。
--中航地产 公告称，公司接到中国航空工业集团公司通知，中国航空工业集团公司正在与中国保利集团公司筹划关于所属地产相关业务资产重组整合方案，其中可能涉及上市公司的业务资产。目前该方案存在较大不确定性。公司股票自7月7日开市起停牌。
--江苏银行日前拿到A股IPO批文，将于7月下旬启动新股发行。这是继2007年南京银行 等城商行上市后，近十年来登陆A股的首家银行。目前，包括早前筹备挂牌新三板的桂林银行等城商行纷纷改变计划，转向主板IPO。业内分析认为，随着“银行系”上市的大门再度开启，城商行对接资本市场正迅速形成羊群效应。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；; 审校 林高丽)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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