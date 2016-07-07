《中国重要政经日程》--7月7日-9月11日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
=============================今日重要政经日程==========================
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家发展和改革委员会副主任胡祖才介绍建立和实施公平竞争审查制度有关情况，并答记者问。
--联合国秘书长潘基文将对中国进行访问，至10日。
--下午3时 国务院新闻办在贵阳举办新闻发布会，请贵州省副省长刘远坤、生态文明贵阳国际论坛秘书长章新介绍“生态文明建设与扶贫开发”和“生态文明贵阳国际论坛2016年年会”有关情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
7月8日（周五）
*--上午10时 国务院新闻办新闻举行政策例行吹风会，请人力资源社会保障部副部长信长星介绍2016年上半年就业形势有关情况，并答记者问。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
7月11日（周一）
*--中国与联合国在北京共同举办网络问题国际研讨会，至12日。届时，中国外交部负责人及联合国副秘书长、裁军事务高级代表金垣洙将出席开幕式，近30个国家政府代表，以及联合国相关机构、智库、企业代表将与会。
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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