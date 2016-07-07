《香港报摘》--经济日报7月7日

**头版头条**

--英镑继续下试31年低位，昨日一度跌穿1.28美元，兑港元失守10，为1985年6月来新低。

**其他**

--华润啤酒 执行董事兼首席财务官黎宝声表示，公司一直研究融资组合，最终决定“3供1”供股为最佳方案；并相信此做法能让资产负债表更灵活和健康，对未来或会发生的并购或其他动作提前做好基础及准备。

--政府拟发行专供65岁或以上长者申购的银色债券（Silver Bond），市传发行额30亿港元，于本月底推出。

--中国银行 纽约分行成为首间中资银行在美国发行人民币计价绿色债券，总额为15亿人民币，息率低至3.6%，为2015年以来金融机构两年期点心债发行的最低债息。（完）

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