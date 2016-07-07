《香港报摘》--经济日报7月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
**头版头条**
--英镑继续下试31年低位，昨日一度跌穿1.28美元，兑港元失守10，为1985年6月来新低。
**其他**
--华润啤酒 执行董事兼首席财务官黎宝声表示，公司一直研究融资组合，最终决定“3供1”供股为最佳方案；并相信此做法能让资产负债表更灵活和健康，对未来或会发生的并购或其他动作提前做好基础及准备。
--政府拟发行专供65岁或以上长者申购的银色债券（Silver Bond），市传发行额30亿港元，于本月底推出。
--中国银行 纽约分行成为首间中资银行在美国发行人民币计价绿色债券，总额为15亿人民币，息率低至3.6%，为2015年以来金融机构两年期点心债发行的最低债息。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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