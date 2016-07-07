《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
*工商时报：
--继台南市之后，台北市也拟调高中古屋的房屋标准单价，且一举回溯至30年的老屋，估计将冲击40几万户的旧屋持有者，明年起房屋税将明显调高；市府粗估每年房屋税收可增加4、50亿台币，相对地民众荷包将缩水。
--晶圆代工厂台积电 今年3月完成与南京市政府签订12寸晶圆厂投资协议后，今日将在南京举行动土典礼，据传台积电董事长张忠谋将亲自出席，但台积电发言系统回应，董事长行程不对外公开，至于台积电南京厂按照合法程序，经投审会核准，一切依程序如期进行中。
*经济日报：
--金管会上周同意矽力 -KY发行1.25亿美元海外债案，这是F股陆资标准从严认定后，首度有陆资持股的F公司筹资案闯关成功，此案被市场视为指标案件，过关后可望带动更多类似的F公司筹资潮。
--外传大陆官方7月20日起将全面封杀陆客赴台，大陆国台办主任张志军表示不知情，他说，陆客赴台减少可能和当前两岸关系〞气氛〞有关，陆客出境旅游是根据自己的意愿做出选择，国台办不干涉。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选