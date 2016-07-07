《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月7日

*工商时报：

--继台南市之后，台北市也拟调高中古屋的房屋标准单价，且一举回溯至30年的老屋，估计将冲击40几万户的旧屋持有者，明年起房屋税将明显调高；市府粗估每年房屋税收可增加4、50亿台币，相对地民众荷包将缩水。

--晶圆代工厂台积电 今年3月完成与南京市政府签订12寸晶圆厂投资协议后，今日将在南京举行动土典礼，据传台积电董事长张忠谋将亲自出席，但台积电发言系统回应，董事长行程不对外公开，至于台积电南京厂按照合法程序，经投审会核准，一切依程序如期进行中。

*经济日报：

--金管会上周同意矽力 -KY发行1.25亿美元海外债案，这是F股陆资标准从严认定后，首度有陆资持股的F公司筹资案闯关成功，此案被市场视为指标案件，过关后可望带动更多类似的F公司筹资潮。

--外传大陆官方7月20日起将全面封杀陆客赴台，大陆国台办主任张志军表示不知情，他说，陆客赴台减少可能和当前两岸关系〞气氛〞有关，陆客出境旅游是根据自己的意愿做出选择，国台办不干涉。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。