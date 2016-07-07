《香港报摘》--信报7月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
**头版头条**
--高铁香港段项目工程延误及严重超支，立法会专责委员会完成一年半的调查并发表逾300页的报告，指已离职的港铁 前行政总裁韦达诚及前工程总监周大沧蓄意隐瞒工程延误，港铁要为两人有关行为负责。
**其他**
--腾讯控股 总裁兼执行董事刘炽平于周一当日，以平均每股178.547港元在市场减持60万股股份，最高出货价为179港元，非常接近腾讯历史高位，套现约1.07亿港元。
--中信银行 国际首席经济师兼研究部总经理廖群表示，英国公投脱欧对中国经济的负面影响将在7月至8月间反映，中央为维持经济增长目标，不得不进一步放宽银根，预计人民银行第三季会减息一次，第三季和第四季分别降准一次。
--俄铝 宣布，将与河北欣意电缆签订合营公司协议，双方将投资100万美元，于合营公司生产及销售电缆和电线产品，另外亦包括研发及提供技术服务和客户支援。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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