《香港报摘》--信报7月7日

**头版头条**

--高铁香港段项目工程延误及严重超支，立法会专责委员会完成一年半的调查并发表逾300页的报告，指已离职的港铁 前行政总裁韦达诚及前工程总监周大沧蓄意隐瞒工程延误，港铁要为两人有关行为负责。

**其他**

--腾讯控股 总裁兼执行董事刘炽平于周一当日，以平均每股178.547港元在市场减持60万股股份，最高出货价为179港元，非常接近腾讯历史高位，套现约1.07亿港元。

--中信银行 国际首席经济师兼研究部总经理廖群表示，英国公投脱欧对中国经济的负面影响将在7月至8月间反映，中央为维持经济增长目标，不得不进一步放宽银根，预计人民银行第三季会减息一次，第三季和第四季分别降准一次。

--俄铝 宣布，将与河北欣意电缆签订合营公司协议，双方将投资100万美元，于合营公司生产及销售电缆和电线产品，另外亦包括研发及提供技术服务和客户支援。（完）

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