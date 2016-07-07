金砖国家：7月6日股汇市收盘纵览

路透7月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月6日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘报819.19点。

中国股市：沪综指续收创两个半月新高，受流动性宽松预期等提振

中国汇市：人民币收盘与中间价均续创逾五年半新低，但市场未见恐慌

香港股市：恒指收跌逾1%，人民币贬至五年半低点且华润啤酒重挫

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巴西股市：收盘小幅上涨，交易员仍对英国公投退出欧盟的决定感到担忧。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.11%，报51,901.808点。

巴西汇市：巴西雷亚尔跌幅居拉丁美洲货币之首，继雷亚尔在6月创下13年以来最大月线涨幅后，该国央行采取了在期货市场购买美元的措施。雷亚尔兑美元 收报3.3355/70雷亚尔，上日收报3.2995/10。

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南非股市：收盘下跌，因全球围绕英国最终退出欧盟的经济影响再度感到担忧，这令风险偏好降温，从而拖累南非资产下跌。指标Top-40指数 收盘下跌1.83%，报44,501.22点；大盘综合指数 收盘下跌1.66%，报50,811.66点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因英国退欧忧虑重燃

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印度股市：休市

印度汇市：休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.81%，报917.71点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.82%，报475.89点。