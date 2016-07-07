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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 08:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月7日

7月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.7583港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收高78点，或0.44%，报17,918.62点。因预计美联储不
急于加息且经济数据良好。 
 
    
 公司名称               ADR代码     收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                  价                          股
                                  （美元   （%）              (港元)
                                  ）                          
 中海油                           123.350  1.26     24518     9.570
 中国铝业                         8.370    1.82     8817      2.597
 中国移动                         56.310   -1.47    166412    87.372
 中国人寿                         10.580   0.09     164906    16.416
 中石油                           67.020   1.18     45166     5.199
 中石化                           70.460   0.43     19473     5.466
 汇丰控股                         30.190   -0.36    4908003   46.843
 中电信                           44.820   -0.82    6350      3.477
 中国联通                         10.220   0.00     80389     7.929
 兖州煤业                         6.400    2.73     970       4.965
 华能国际                         23.990   -1.32    23939     4.653
 南方航空                         28.240   -0.49    2912      4.382
 东方航空                         26.070   2.52     3168      4.045
 中芯国际                         4.040    0.00     9056      0.627
 
    （完）

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