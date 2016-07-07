《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月7日

7月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.7583港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高78点，或0.44%，报17,918.62点。因预计美联储不 急于加息且经济数据良好。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 123.350 1.26 24518 9.570 中国铝业 8.370 1.82 8817 2.597 中国移动 56.310 -1.47 166412 87.372 中国人寿 10.580 0.09 164906 16.416 中石油 67.020 1.18 45166 5.199 中石化 70.460 0.43 19473 5.466 汇丰控股 30.190 -0.36 4908003 46.843 中电信 44.820 -0.82 6350 3.477 中国联通 10.220 0.00 80389 7.929 兖州煤业 6.400 2.73 970 4.965 华能国际 23.990 -1.32 23939 4.653 南方航空 28.240 -0.49 2912 4.382 东方航空 26.070 2.52 3168 4.045 中芯国际 4.040 0.00 9056 0.627 （完）