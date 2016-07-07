《台湾重要政经日程》--7月7日-10月10日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
=====================今日重要政经消息==============================
7/7(四)
--09:30 行政院长林全主持行政院院会。
--16:30 财政部国库署记者会。
--16:30 金管会例行记者会。
--18:00 总统府国家年金改革委员会第三次委员会议会后记者会。
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7/8(五)
*--13:30 台积电 公布月营收。
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
7/14(四)
--12:30 央行标售105/9期公债，金额300亿台币，天期为20年期，7/19(二)发行。
7/20(三)
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。
7/22(五)
--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。
--12:30 央行标售105/8期增额发行105/8期公债，金额为300亿台币，天期五年期，7/27(三)发行。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。
7/25(一)
--16:20 台湾央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。
7/28(四)：
--12:30 台湾央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。
8/2(二)：
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
8/5(五)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.90%。
--16:20 央行公布7月底的外汇存底，上月为4,335.52亿美元。
9/2(五)：
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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