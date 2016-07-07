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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 08:47 BJT

《全球汇市》日圆走坚但低于英国公投退欧后高位，英镑下挫

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1087  1.1099  -0.11  +2.09  1.0860
    美元/日圆            101.06  101.31  -0.25 -15.99  120.30
    欧元/日圆         112.06  112.39  -0.29 -14.11  130.47
    美元/瑞郎            0.9748  0.9743  +0.05  -2.70  1.0018
    英镑/美元            1.2924  1.2929  -0.04 -12.31  1.4738
    美元/加元            1.2958  1.2960  -0.02  -6.37  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6946  6.6945  +0.00  +1.93  6.5680
    澳元/美元            0.7519  0.7515  +0.05  +3.35  0.7275
    新西兰元/美元        0.7138  0.7128  +0.14  +4.59  0.6825
    澳元/日圆         76.020  76.160  -0.18 -13.24  87.620
    新西兰元/日圆     72.160  72.250  -0.12 -11.98  81.980
    英镑/日圆         130.63  130.91  -0.21 -26.29  177.22
    澳元/新西兰元     1.0529  1.0533  -0.04  -1.27  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 许娜/李春喜/王丽鑫/汪红英；审校 白云/杜明霞/陈宗琦)

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