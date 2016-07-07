《全球汇市》日圆走坚但低于英国公投退欧后高位，英镑下挫

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1087 1.1099 -0.11 +2.09 1.0860 美元/日圆 101.06 101.31 -0.25 -15.99 120.30 欧元/日圆 112.06 112.39 -0.29 -14.11 130.47 美元/瑞郎 0.9748 0.9743 +0.05 -2.70 1.0018 英镑/美元 1.2924 1.2929 -0.04 -12.31 1.4738 美元/加元 1.2958 1.2960 -0.02 -6.37 1.3839 美元/离岸人民币 6.6946 6.6945 +0.00 +1.93 6.5680 澳元/美元 0.7519 0.7515 +0.05 +3.35 0.7275 新西兰元/美元 0.7138 0.7128 +0.14 +4.59 0.6825 澳元/日圆 76.020 76.160 -0.18 -13.24 87.620 新西兰元/日圆 72.160 72.250 -0.12 -11.98 81.980 英镑/日圆 130.63 130.91 -0.21 -26.29 177.22 澳元/新西兰元 1.0529 1.0533 -0.04 -1.27 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/李春喜/王丽鑫/汪红英；审校 白云/杜明霞/陈宗琦)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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