中信期货：中国期指上证50指数净空不断增加

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自7月7日的《期货日报》：
昨日，三大期指品种走势出现分化，IH小幅收跌，IF和IC继续上涨。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.29%、-0.08%和0.44%，对应期指三品种当月合约涨跌幅分别为0.36%、-0.07%和0.39%。期指贴水变动不大，对应当月合约贴水分别为32.6点、22.9点和70.8点。最近一周期指贴水变化基本呈现横盘状态，说明市场情绪表现稳定。
期指总持仓数据显示市场观望情绪较浓。从总持仓数据看，上周五和本周一期指三品种同步大幅增仓，显示短期多头胜出，指数向上选择方向。不过市场刚刚突破，多空就再现观望情绪。周二期指三品种均有一定减仓。周三IF减仓72手，IH增仓27手，IC增仓24手，均接近持平的状态。短线资金观望氛围较浓，将拖累大盘上攻的步伐。(完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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