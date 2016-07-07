德盛期货：黄金短期面临冲高回落风险

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

6月24日，英国公投退出欧盟，这一结果震撼全球金融市场，避险情绪因此急剧升温，欧盟前景堪忧和英国退欧可能打乱美联储加息计划成为市场焦点。在这种情况下，黄金成为首选避险资产，6月COMEX黄金上涨8.8%，录得2月以来最大月度涨幅。笔者分析，英国脱欧究竟有多大影响尚难定论，事实上，投资者在英国意外决定脱离欧盟之前就已经大量买入黄金以应对不确定性。全球经济基本面没有大的变化，银行没有出现流动性短缺，市场将特别关注将于7月8日发布的非农就业报告，以寻找美联储加息线索。因此，短期黄金存在透支英国脱欧影响的嫌疑，这不利于黄金的进一步上涨。从长期走势看，金价只有向上有效突破1385美元/盎司，上涨趋势才能确认。

从月K线图看，COMEX黄金期货已经收复MA100,这是中长期多空分界线，不过，去年1月和今年4月黄金曾站上该均线，但随后的一个月冲高回落。从黄金的趋势变动情况来看，黄金自2013年6月跌破月K线MA60之后正式确立下跌趋势。因此，目前的上涨只能定义为宽幅振荡，振荡区间为1065—1392美元/盎司。美国商品期货交易委员会7月1日公布的周度报告显示，截至6月28日，COMEX黄金投机净多头寸骤增16280手，至273179手，刷新上周触及的历史最高纪录。笔者认为，市场对英国脱欧事件趋于冷静，避险情绪可能降温，黄金短期面临冲高回落风险，上方关键阻力位为1385美元/盎司。(完)

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